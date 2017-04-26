СБУ на Рівненщині затримала продавця саморобної бомби

“Триває документування злочину. На місце викликано вибухотехніків для знешкодження бомби, адже продаж мав відбутися в людному місці”, — сказала Інна Ілючок.

500 гривень просив за вибухівку, яку начинив гайками, раніше засуджений житель Рівненської обл. Порушене кримінальне провадження за статтею 263 ККУ.

Нагадаємо, 21 квітня вибухівку знайшли на вулиці у Запоріжжі.