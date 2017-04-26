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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 37317 перегляди

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СБУ на Рівненщині затримала продавця саморобної бомби

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. На автовокзалі райцентру Здолбунів, Рівненської обл., співробітники СБУ затримали продавцям саморобного вибухового пристрою. Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердила керівник прес-служби управління СБУ в Рівненській обл. Інна Ілючок.

СБУ на Рівненщині затримала продавця саморобної бомби

“Триває документування злочину. На місце викликано вибухотехніків для знешкодження бомби, адже продаж мав відбутися в людному місці”, — сказала Інна Ілючок.

500 гривень просив за вибухівку, яку начинив гайками, раніше засуджений житель Рівненської обл. Порушене кримінальне провадження за статтею 263 ККУ.

Нагадаємо, 21 квітня вибухівку знайшли на вулиці у Запоріжжі.

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