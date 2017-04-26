СБУ в Ровенской обл. задержала продавца самодельной бомбы
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 26 апреля. УНН. На автовокзале райцентра Здолбунов, Ровенской обл., сотрудники СБУ задержали продавцов самодельного взрывного устройства. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердила руководитель пресс-службы управления СБУ в Ровенской обл. Инна Илючок.
“Идет документирование преступления. На место вызвано взрывотехников для обезвреживания бомбы, ведь продажа должна быть в людном месте ”, - сказала Инна Илючок.
500 гривен просил за взрывчатку, которую начинил гайками, ранее судимый житель Ровенской обл. Возбуждено уголовное производство по статье 263 УК.
Напомним, 21 апреля взрывчатку нашли на улице в Запорожье .