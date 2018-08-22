СБУ має запитання до звільненого політв’язня Костенка - Грицак
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Служба безпеки України запитання до звільненого політв’язня Олександра Костенка. Про це сьогодні сказав на брифінгу голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає УНН.
"У нас є питання до пана Костенка. Дійсно свого часу його допитали. Це якраз він проходив у справі разом з Красновим. І після того, коли він був допитаний, матеріали провадження були передані до Національної поліції. І після того, він перетнув поза межами пункту пропуску кордон, потрапив до Російської Федерації, а потім переїхав до Криму. А вже потім були певні події. Зараз він повернувся. Зараз, правда, у нас є питання і ми обов’язково йому їх поставимо", - сказав він.
Грицак додав, що за результатами перевірки всіх версій й отриманих відповідей громадськість поінформують.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що звільнений політв'язень Олександр Костенко почне відповідати на запитання слідчих після того, як пройде реабілітацію та акліматизацію в Україні після звільнення.
Як повідомляв УНН, український політв’язень Олександр Костенко вийшов на волю після відбування покарання у Кіровській області РФ.
6 серпня Костенко прибув до Києва.
Нагадаємо, у 2014 році Служба безпеки України затримала Олександра Костенка та Станіслава Краснова за незаконне зберігання зброї та вибухонебезпечних речовин.