У СБУ есть вопросы к освобожденному политзаключенному Костенко - Грицак

"У нас есть вопросы к господину Костенку. Действительно в свое время его допросили. Это как раз он проходил по делу вместе с Красновым. И после того, как он был допрошен материалы производства были переданы в Национальную полицию. И после того, он пересек за пределами пункта пропуска границу, попал в Российскую Федерацию, а затем переехал в Крым. А уже потом были определенные события. Сейчас он вернулся. Сейчас, правда, у нас есть вопросы и мы обязательно ему их поставим", - сказал он.



Грицак добавил, что по результатам проверки всех версий и полученных ответов общественность проинформируют.



Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что освобожденный политзаключенный Александр Костенко начнет отвечать на вопросы следователей после того, как пройдет реабилитацию и акклиматизацию в Украине после освобождения.



Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ.

6 августа Костенко прибыл в Киев.

Напомним, в 2014 году Служба безопасности Украины задержала Александра Костенко и Станислава Краснова за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ.