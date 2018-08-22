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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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У СБУ есть вопросы к освобожденному политзаключенному Костенко - Грицак

Киев • УНН

 • 15753 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. У Службы безопасности Украины есть вопросы к освобожденному политзаключенному Александру Костенко. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает УНН.

У СБУ есть вопросы к освобожденному политзаключенному Костенко - Грицак

"У нас есть вопросы к господину Костенку. Действительно в свое время его допросили. Это как раз он проходил по делу вместе с Красновым. И после того, как он был допрошен материалы производства были переданы в Национальную полицию. И после того, он пересек за пределами пункта пропуска границу, попал в Российскую Федерацию, а затем переехал в Крым. А уже потом были определенные события. Сейчас он вернулся. Сейчас, правда, у нас есть вопросы и мы обязательно ему их поставим", - сказал он.

Грицак добавил, что по результатам проверки всех версий и полученных ответов общественность проинформируют.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что освобожденный политзаключенный Александр Костенко начнет отвечать на вопросы следователей после того, как пройдет реабилитацию и акклиматизацию в Украине после освобождения.

Как сообщал УНН, украинский политзаключенный Александр Костенко вышел на свободу после отбывания наказания в Кировской области РФ.

6 августа Костенко прибыл в Киев.

Напомним, в 2014 году Служба безопасности Украины задержала Александра Костенко и Станислава Краснова за незаконное хранение оружия и взрывоопасных веществ.

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