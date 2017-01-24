СБУ: дані в оприлюднених списках полонених не відповідають дійсності
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Дані в оприлюднених напередодні в соціальних мережах списках заручників не відповідають дійсності. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Служби безпеки України, передає УНН.
“Вкотре в соціальних мережах оприлюднено списки осіб, які утримуються в заручниках незаконних збройних формувань або зникли безвісти в районі проведення АТО. Попередньо проведений СБ України аналіз вищевказаних списків засвідчив, що внесені в них дані є некоректними і такими, що не відповідають дійсності”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, у СБУ зазначають, що звіряння списків з офіційними даними Об’єднаного центру з координації пошуку СБУ не проводилося.
“Звіряння оприлюднених списків з офіційними даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції (далі — Центр) жодного разу не здійснювалось”, — додали в СБУ.
Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях.
Як повідомляв УНН, Ю.Тандіт заявив, що опубліковані народним депутатом Надією Савченко оновлені списки зниклих безвісти і полонених жодним чином не допомагають співробітникам Служби безпеки України прискорити процес пошуку цих осіб.