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СБУ: дані в оприлюднених списках полонених не відповідають дійсності

СБУ: дані в оприлюднених списках полонених не відповідають дійсності

Київ • УНН

 • 7854 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Дані в оприлюднених напередодні в соціальних мережах списках заручників не відповідають дійсності. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook Служби безпеки України, передає УНН.

“Вкотре в соціальних мережах оприлюднено списки осіб, які утримуються в заручниках незаконних збройних формувань або зникли безвісти в районі проведення АТО. Попередньо проведений СБ України аналіз вищевказаних списків засвідчив, що внесені в них дані є некоректними і такими, що не відповідають дійсності”, — йдеться в повідомленні.

Крім того, у СБУ зазначають, що звіряння списків з офіційними даними Об’єднаного центру з координації пошуку СБУ не проводилося.

“Звіряння оприлюднених списків з офіційними даними Об’єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих у районі проведення антитерористичної операції (далі — Центр) жодного разу не здійснювалось”, — додали в СБУ.

Нагадаємо, народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених на окупованих територіях.

Як повідомляв УНН, Ю.Тандіт заявив, що опубліковані народним депутатом Надією Савченко оновлені списки зниклих безвісти і полонених жодним чином не допомагають співробітникам Служби безпеки України прискорити процес пошуку цих осіб.

Українські Національні Новини

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