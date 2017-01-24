СБУ: данные в обнародованных списках пленных не соответствуют действительности
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Данные в обнародованных накануне в социальных сетях списках заложников не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook Службы безопасности Украины, передает УНН.
"Снова в социальных сетях обнародованы списки лиц, содержащихся в заложниках незаконных вооруженных формирований или которые пропали без вести в районе проведения АТО. Предварительно проведенный СБ Украины анализ вышеуказанных списков показал, что внесенные в них данные некорректные и такие, которые не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.
Кроме того, в СБУ отмечают, что сверка списков с официальными данными Объединенного центра по координации поиска СБУ не проводилась.
"Сверка обнародованных списков с официальными данными Объединенного центра по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения антитеррористической операции (далее - Центр) ни разу не осуществлялась", - добавили в СБУ.
Напомним, народный депутат Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных на оккупированных территориях.
Как сообщал УНН, Ю.Тандит заявил, что опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко обновленные списки пропавших без вести и пленных никоим образом не помогают сотрудникам Службы безопасности Украины ускорить процесс поиска этих лиц.