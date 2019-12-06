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СБУ блокувала витік інформації з державних установ до РФ

СБУ блокувала витік інформації з державних установ до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У Житомирській області СБУ блокувала витік конфіденційної інформації із державних установ, військових частин та комунальних підприємств регіону. Місцева комерційна структура незаконно встановила російське програмне забезпечення на комп’ютерах понад 50 держустанов. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

“Використання заборонених програм створювало передумови для доступу спецслужб РФ до державних інформаційно-телекомунікаційних систем. Під час укладання договорів на обслуговування двоє власників фірми реалізовували програмну продукцію, яка рішенням РНБО України внесена до санкційного списку”, — сказано у повідомленні.

Для прикриття протиправної діяльності ділки постійно змінювали юридичні назви, підконтрольної їм комерційної структури. Під час обшуків в офісних приміщеннях фігурантів справи та державних установах правоохоронці виявили серверне обладнання, комп’ютерну техніку та договірну документацію.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 330 (передача або збирання відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни) триває досудове розслідування. Служба безпеки України нагадує, що спецслужби РФ активно використовують комп’ютерні програми і спеціальні технічні засоби для прихованого отримання розвідувальної інформації, насамперед щодо оборонного потенціалу нашої держави.

Таке програмне забезпечення встановлюється як на персональні комп’ютери, так і на мобільні телефони для отримання доступу до інформації, яка зберігається на пристрої чи передається електронною поштою, месенджерами чи під час розмов.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині СБУ блокувала діяльність хакерського угруповання, організованого спецслужбами РФ для проведення кібератак на українські державні органи.

Українські Національні Новини

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