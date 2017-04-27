СБУ: близько 300 українських компаній використовують російське програмне забезпечення "Стахановец"

"СБУ проводиться операція з виявлення та попередження структур, які використовують спеціальне програмне забезпечення, яке кваліфіковане експертами як засоби спеціального технічного контролю, негласного контролю і віднесено до засобів негласного зняття інформації", - сказав О.Ткачук.

За його словами, вчора відбулася низка обшуків в українських компаніях.

"Ми не розголошуємо назви цих компаній, але оскільки вчора назви двох підприємств фактично ними самими були оголошені, ми можемо підтвердити те, що дійсно відбувалися обшуки, зокрема, у компаніях таких як Укргазвидобування та Dragon Capital",- уточнив О.Ткачук.

Він зазначив, що обшуки не були пов’язані з основним напрямком діяльності даних компаній.

"За нашими даними, приблизно 300 компаній на території України, на сьогодні, використовують таке програмне забезпечення. У 2016 році використання цього продукту було заборонене у зв’язку з тим, що воно було визнане спеціальним технічним засобом", - заявив О.Ткачук.

"У нас є чіткі докази того, що компанія, яка є розробником цього програмного продукту, співпрацює із ФСБ РФ", - додав О.Ткачук.

За його словами, учора СБУ провела обшуки у 8 компаніях.

"Нами було виявлено докази того, що більше 1 тис. ліцензій на цей програмний продукт використовувалося на комп’ютерах цих компаній", - заявив О.Ткачук, додавши, що СБУ не вилучала під час обшуків комп’ютери.

Разом з тим, слідчі вилучили сервери.

За його словами, російське програмне забезпечення дозволяє без відома власника контролювати віддалено все, що обробляється на його комп’ютері і завантажувати отриману інформацію на сервери, які знаходяться в Росії. Також програма дозволяє віддалено вмикати мікрофони і веб-камери комп’ютерів.

"Йдеться про програму, яка має назву "Стахановец", - уточнив О.Ткачук.

При цьому, за його словами, наразі представники компанії-розробника намагаються зробити ребрендінг цієї програми і перевипустити її на ринок під новими назвами.

"Компанія розробник ("Стахановца" – ред.) співпрацює з ФСБ РФ",- наголосив О.Ткачук і закликав підприємців бути уважними при виборі програмного забезпечення.

Нагадаємо, 26 квітня у найбільшій інвесткомпанії України СБУ провела обшуки.