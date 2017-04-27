СБУ: около 300 украинских компаний используют русское программное обеспечение "Стахановец"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Служба безопасности Украины проводила обыски в Укргаздобыче и Dragon Capital в рамках уголовного производства по использованию украинскими компаниями российских программ незаконной слежки "Стахановец". Об этом на брифинге заявил руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук, передает корреспондент УНН.
"СБУ проводится операция по выявлению и предупреждению структур, которые используют специальное программное обеспечение, которое квалифицировано экспертами как средства специального технического контроля, негласного контроля и отнесены к средствам негласного снятия информации", - сказал А.Ткачук.
По его словам, вчера состоялся ряд обысков в украинских компаниях.
"Мы не разглашаем названия этих компаний, но поскольку вчера названия двух предприятий фактически ими самими были объявлены, мы можем подтвердить, что действительно происходили обыски, в частности, в компаниях таких как Укргаздобыча и Dragon Capital", - уточнил А.Ткачук.
Он отметил, что обыски не были связаны с основным направлением деятельности данных компаний.
"По нашим данным, около 300 компаний на территории Украины, на сегодня, используют такое программное обеспечение. В 2016 году использование этого продукта было запрещено в связи с тем, что оно было признано специальным техническим средством", - заявил А.Ткачук.
"У нас есть четкие доказательства того, что компания, которая является разработчиком этого программного продукта, сотрудничает с ФСБ РФ", - добавил А.Ткачук.
По его словам, вчера, 27 апреля, СБУ провела обыски в 8 компаниях.
"Нами было выявлено доказательства того, что более 1 тыс. лицензий на этот программный продукт использовалось на компьютерах этих компаний", - заявил А.Ткачук, добавив, что СБУ не изымала во время обысков компьютеры.
Вместе с тем, следователи изъяли серверы.
По его словам, российское программное обеспечение позволяет без ведома владельца контролировать удаленно все, что обрабатывается на его компьютере и загружать полученную информацию на серверы, которые находятся в России. Также программа позволяет удаленно включать микрофоны и веб-камеры компьютеров.
"Речь идет о программе, которая называется "Стахановец", - уточнил А.Ткачук.
При этом, по его словам, сейчас представители компании-разработчика пытаются сделать ребрендинг этой программы и перевыпустить ее на рынок под новыми названиями.
"Компания разработчик ("Стахановца" - ред.) сотрудничает с ФСБ РФ", - подчеркнул А.Ткачук и призвал предпринимателей быть внимательными при выборе программного обеспечения.
Напомним, 26 апреля в наибольшей инвесткомпании Украины СБУ провела обыски.