СБУ: около 300 украинских компаний используют русское программное обеспечение "Стахановец"

"СБУ проводится операция по выявлению и предупреждению структур, которые используют специальное программное обеспечение, которое квалифицировано экспертами как средства специального технического контроля, негласного контроля и отнесены к средствам негласного снятия информации", - сказал А.Ткачук.

По его словам, вчера состоялся ряд обысков в украинских компаниях.

"Мы не разглашаем названия этих компаний, но поскольку вчера названия двух предприятий фактически ими самими были объявлены, мы можем подтвердить, что действительно происходили обыски, в частности, в компаниях таких как Укргаздобыча и Dragon Capital", - уточнил А.Ткачук.

Он отметил, что обыски не были связаны с основным направлением деятельности данных компаний.

"По нашим данным, около 300 компаний на территории Украины, на сегодня, используют такое программное обеспечение. В 2016 году использование этого продукта было запрещено в связи с тем, что оно было признано специальным техническим средством", - заявил А.Ткачук.

"У нас есть четкие доказательства того, что компания, которая является разработчиком этого программного продукта, сотрудничает с ФСБ РФ", - добавил А.Ткачук.

По его словам, вчера, 27 апреля, СБУ провела обыски в 8 компаниях.

"Нами было выявлено доказательства того, что более 1 тыс. лицензий на этот программный продукт использовалось на компьютерах этих компаний", - заявил А.Ткачук, добавив, что СБУ не изымала во время обысков компьютеры.

Вместе с тем, следователи изъяли серверы.

По его словам, российское программное обеспечение позволяет без ведома владельца контролировать удаленно все, что обрабатывается на его компьютере и загружать полученную информацию на серверы, которые находятся в России. Также программа позволяет удаленно включать микрофоны и веб-камеры компьютеров.

"Речь идет о программе, которая называется "Стахановец", - уточнил А.Ткачук.

При этом, по его словам, сейчас представители компании-разработчика пытаются сделать ребрендинг этой программы и перевыпустить ее на рынок под новыми названиями.

"Компания разработчик ("Стахановца" - ред.) сотрудничает с ФСБ РФ", - подчеркнул А.Ткачук и призвал предпринимателей быть внимательными при выборе программного обеспечения.

Напомним, 26 апреля в наибольшей инвесткомпании Украины СБУ провела обыски.