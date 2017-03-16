“Сбербанк”: українські санкції не вплинуть на інтереси клієнтів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У “Сбербанку”, дочірній компанії “Сбербанк Росії”, заявили, що санкції не вплинуть на інтереси клієнтів, передає УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.
“Введені санкції щодо ПАТ „Сбербанк“ про заборону виведення капіталу на користь материнської структури, згідно із заявою НБУ, не пов’язані з комерційною діяльністю банку, а диктуються іншими обставинами. Ці обмеження не вплинуть на законні інтереси клієнтів”, — йдеться у заяві фінансової установи.
У “Сбербанку” наголошують, що мають всі необхідні ресурси і управлінський досвід для продовження стабільної роботи.
Напередодні Національний банк запропонував запровадити санкції до дочірніх компаній російських державних банків у формі заборони виведення капіталу з України. У НБУ запропонували застосувати такі санкції до банків, які працюють в Україні з російським капіталом: “Сбербанк”, “Промінвестбанк”, ВТБ, VS банк, БМ Банк.
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Перед цим Рада національної безпеки й оборони України доручила Нацбанку і Службі безпеки визначитися щодо можливого запровадження санкцій проти банків із російським капіталом.