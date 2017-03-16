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"Сбербанк": Украинские санкции не повлияют на интересы клиентов

"Сбербанк": Украинские санкции не повлияют на интересы клиентов

Киев • УНН

 • 13007 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В "Сбербанке", дочерней компании "Сбербанк России", заявили, что санкции не повлияют на интересы клиентов, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Введенные санкции в отношении ОАО "Сбербанк" о запрете вывода капитала в пользу материнской структуры, согласно заявлению НБУ, не связанные с коммерческой деятельностью банка, а диктуются другими обстоятельствами. Эти ограничения не повлияют на законные интересы клиентов", - говорится в заявлении финансового учреждения.

В "Сбербанке" отмечают, что имеют все необходимые ресурсы и управленческий опыт для продолжения стабильной работы.

Накануне Национальный банк предложил ввести санкции в отношении дочерних компаний российских государственных банков в форме запрета вывода капитала из Украины. В НБУ предложили применить такие санкции к банкам, которые работают в Украине с российским капиталом: "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ, VS банк, БМ Банк.

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Перед этим Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Нацбанку и Службе безопасности определиться относительно возможного введения санкций против банков с российским капиталом.

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