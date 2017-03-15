"Сбербанк" Росії не звертався до Нацбанку за підтримкою - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. На сьогоднішній день “Сбербанк” не звертався до Національного Банку України за підтримкою, він має можливість використовувати ринкові інструменти. Про це на сьогоднішньому брифінгу заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова, передає кореспондент УНН.
"“Сбербанк” на сьогоднішній день не звертався до нас за підтримкою. Я би сказала, що банк працює в звичайному загальному режимі, проте у них є можливість використовувати ринкові інструменти, такі як свопи, такі як рекооперації з державними цінними паперами", — сказала К.Рожкова.
Нагадаємо, санкції, які пропонує запровадити Національний банк щодо 5 банків в Україні з державним російським капіталом не вплинуть на юридичних та фізичних осіб, які працюють в Україні. Про це на брифінгу заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.