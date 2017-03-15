"Сбербанк" России не обращался к Нацбанку за поддержкой - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. На сегодняшний день "Сбербанк" не обращался в Национальный Банк Украины за поддержкой, он имеет возможность использовать рыночные инструменты. Об этом на сегодняшнем брифинге заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова, передает корреспондент УНН.
"Сбербанк" на сегодняшний день не обращался к нам за поддержкой. Я бы сказала, что банк работает в обычном общем режиме, однако у них есть возможность использовать рыночные инструменты, такие как свопы, такие как рекооперации с государственными ценными бумагами", - сказала К.Рожкова.
Напомним, санкции, которые предлагает ввести Национальный банк по 5 банкам в Украине с государственным российским капиталом не повлияют на юридических и физических лиц, работающих в Украине. Об этом на брифинге заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.