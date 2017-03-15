"Сбербанк" России не обращался к Нацбанку за поддержкой - НБУ

"Сбербанк" на сегодняшний день не обращался к нам за поддержкой. Я бы сказала, что банк работает в обычном общем режиме, однако у них есть возможность использовать рыночные инструменты, такие как свопы, такие как рекооперации с государственными ценными бумагами", - сказала К.Рожкова.

Напомним, санкции, которые предлагает ввести Национальный банк по 5 банкам в Украине с государственным российским капиталом не повлияют на юридических и физических лиц, работающих в Украине. Об этом на брифинге заявила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.