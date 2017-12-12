Сайт руху "Открытая Россия" почали блокувати на території РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сайт руху “Открытая Россия” почали блокувати на території РФ: інтернет-сторінка не відкривається через більшість провайдерів, передає УНН з посиланням на Twitter-сторінку суспільно-політичної організації.
“Генпрокуратура заблокувала наш сайт. Причина — „заклики до заворушень“. Будьте з нами у соціальних мережах, будемо тримати вас в курсі”, — йдеться у повідомленні.
Причиною блокування сайту організації є нібито інформація, яка “містить заклики до масових безладів, здійснення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, або розповсюдження інформаційних матеріалів іноземної або міжнародної неурядової організації, діяльність якої визнана небажаною на території Російської Федерації”.
Нагадаємо, спецслужби РФ використовували технічні можливості Facebook для блокування українців, щоб позбавити росіян конкуренції в інформаційному просторі під час анексії Криму.