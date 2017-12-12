Сайт движения "Открытая Россия" начали блокировать на территории РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сайт движения “Открытая Россия” начали блокировать на территории РФ: интернет-страница не открывается через большинство провайдеров, передает УНН со ссылкой на Twitter-страницу общественно-политической организации.
“Генпрокуратура заблокировала наш сайт. Причина — „призывы к беспорядкам“. Будьте с нами в социальных сетях, будем держать вас в курсе”, — говорится в сообщении.
Причиной блокировки сайта организации является якобы информация, которая “содержит призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, или распространению информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации”.
Напомним, спецслужбы РФ использовали технические возможности Facebook для блокировки украинцев, чтобы лишить россиян конкуренции в информационном пространстве во время аннексии Крыма.