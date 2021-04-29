Сайт МОЗ тимчасово не буде працювати

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Київ • УНН

 • 15499 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я України з технічних причин не буде функціонувати першу половину дня четверга. Про це повідомили у відомстві, пише УНН.

Деталі

“З технічних причин офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я не працює. Проблеми з сервером, які ми обов’язково вирішимо до обіду завтрашнього дня”, — йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначають, що у разі виникнення питань можливо звернутися до відомства за єдиним безоплатним номером 0-800-60-20-19.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я запустило інформаційний портал з питань вакцинації проти COVID-19 в Україні.

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