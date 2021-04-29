Сайт МЗ временно не будет работать

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Официальный сайт Министерства здравоохранения Украины по техническим причинам не будет функционировать первую половину дня четверга. Об этом сообщили в ведомстве, пишет УНН.

Детали

“По техническим причинам официальный сайт Министерства здравоохранения не работает. Проблемы с сервером, которые мы обязательно решим до обеда завтрашнего дня ”, - говорится в сообщении Минздрава.

Отмечают, что в случае возникновения вопросов возможно обратиться в ведомство по единому бесплатныму номеру 0-800-60-20-19.

Напомним

Министерство здравоохранения запустило информационный портал по вопросам вакцинации против COVID-19 в Украине.

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