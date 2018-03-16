Савченко внесли у базу сайту "Миротворець"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Народного депутата України Надію Савченко внесли у базу сайту “Миротворець”. Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідний розділ сайту “Миротворець”.
Інформація про неї розміщена в розділі “Чистилище”.
“Зрадник батьківщини. Пособник терористів”, — зазначили на сайті.
Народний депутат Надія Савченко звинувачується в підготовці терористичних актів на території України на замовлення країни-агресора (РФ) і проросійських терористичних організацій та підготовці державного перевороту.
Як повідомляв УНН, Савченко прокоментувала інформацію про наявність зброї в її сумці.