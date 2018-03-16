Савченко внесли в базу сайта "Миротворец"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Народного депутата Украины Надежду Савченко внесли в базу сайта “Миротворец”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующий раздел сайта “Миротворец”.
Информация о ней размещена в разделе “Чистилище”.
“Предатель родины. Пособник террористов”, — отметили на сайте.
Народный депутат Надежда Савченко обвиняется в подготовке террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора (РФ) и пророссийских террористических организаций и подготовке государственного переворота.
Как сообщал УНН, Савченко прокомментировала информацию о наличии оружия в ее сумке.