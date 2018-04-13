Савченко вирішила перервати голодування для перевірки на поліграфі

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, яка наразі перебуває під вартою, вирішила перервати голодування, щоб мати змогу пройти перевірку на поліграфі. Про це повідомила її сестра Віра Савченко у Facebook, передає УНН.