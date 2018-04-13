Савченко вирішила перервати голодування для перевірки на поліграфі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Народний депутат Надія Савченко, яка наразі перебуває під вартою, вирішила перервати голодування, щоб мати змогу пройти перевірку на поліграфі. Про це повідомила її сестра Віра Савченко у Facebook, передає УНН.
"Надія прийняла рішення: перервати, але не припинити свій голодний протест, щоб пройти процедуру поліграф. Та щоб розставити всі крапки над "і" в брехні генпрокурора та інших недополітиків та кишенькових служб. Щоб у них не було шансу звинуватити Надію в намаганні уникнути процедури поліграф", - написала В.Савченко.
Вона зазначила, що була на побаченні із сестрою.
Як повідомляв УНН, раніше В.Савченко розповіла, що стан здоров'я у зв'язку із оголошеним голодуванням Надії Савченко не дає можливості пройти перевірку на поліграфі. За словами поліграфологів, таку процедуру неможливо пройти людині, яка голодує, оскільки організм виснажений, серцебиття нерівномірне і температура тіла вища, ніж зазвичай.
Нагадаємо, сьогодні Н.Савченко мала пройти перевірку на так званому “детекторі брехні” — поліграфі.
Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.
Нагадаємо, Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.