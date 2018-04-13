Савченко решила прервать голодовку для проверки на полиграфе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится под стражей, решила прервать голодовку, чтобы иметь возможность пройти проверку на полиграфе. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко в Facebook, передает УНН.
"Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграф. И чтобы расставить все точки над "и" в лжи генпрокурора и других недополитикив и карманных служб. Чтобы у них не было шанса обвинить Надежду в попытке избежать процедуры полиграф", - написала В.Савченко.
Она отметила, что была на свидании с сестрой.
Как сообщал УНН, ранее В. Савченко рассказала, что состояние здоровья в связи с объявленной голодовкой Надежды Савченко не дает возможности пройти проверку на полиграфе. По словам полиграфологов, такую процедуру невозможно пройти человеку, который голодает, поскольку организм истощен, сердцебиение неравномерное и температура тела выше, чем обычно.
Напомним, сегодня Н.Савченко должна была пройти проверку на так называемом "детекторе лжи" - полиграфе.
Как сообщал УНН, Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.
Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.