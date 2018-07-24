Савченко відмовилась проходити поліграф
Київ • УНН
КИЕВ. 24 липня. УНН. Народний депутат Надія Савченко відмовилась проходити поліграф. Про це повідомляє УНН з посиланням на власні джерела.
"Ще перед початком експертизи, Савченко відмовилася її проходити", - повідомив співрозмовник агентства.
Причини відмови нардепа поки невідомі.
Раніше Надія Савченко, якій продовжили арешт на два місяці 13 липня, знову заявила про своє безстрокове голодування.
Нагадаємо, наприкінці березня Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.