Савченко отказалась проходить полиграф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Народный депутат Надежда Савченко отказалась проходить полиграф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.
"Еще перед началом экспертизы, Савченко отказалась ее проходить", - сообщил собеседник агентства.
Причины отказа нардепа пока неизвестны.
Ранее Надежда Савченко, которой продлили арест на два месяца 13 июля, снова заявила о своей бессрочной голодовке.
Напомним, в конце марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.