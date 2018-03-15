Савченко: проти українських високопосадовців порушено багато справ за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко розповіла, що проти українських високопосадовців відкрито “дуже багато кримінальних справ” за кордоном. Про це вона повідомила сьогодні в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“Найвищі чини влади (надавала свідчення стосовно них — ред.). Я не можу розкрити цих таємниць, тому що це є таємницею слідства інших країн. Не можу розкрити яких країн. Просто є дуже багато збуджених кримінальних справ проти українських високопосадовців, які рано чи пізно будуть відповідати за свої злочини проти українського народу. За свою співпрацю з Кремлем. І за свої виведені статки в багату Європу і в багату Америку”, — сказала вона.
При цьому Савченко уточнила, що вже не вперше давала такі свідчення за кордоном.
Депутат розповіла, що “на всіх міжнародних і судових інстанціях” надала свідчення по багатьох питаннях.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко у четвер вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.
Генпрокурор Луценко сьогодні заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.