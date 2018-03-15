Савченко: против украинских чиновников возбуждено много дел за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что против украинских чиновников открыто "очень много уголовных дел" за рубежом. Об этом она сообщила в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Самые высокие чины власти (давала показания в отношении их - ред.). Я не могу раскрыть этих тайн, потому что это является тайной следствия других стран. Не могу назвать страны. Просто очень много возбужденных уголовных дел против украинских чиновников, которые рано или поздно будут отвечать за свои преступления против украинского народа. Относительно своего сотрудничества с Кремлем. И за свое выведенное состояние в богатую Европу и в богатую Америку", - сказала она.
При этом Савченко уточнила, что уже не первый раз давала такие показания за рубежом.
Депутат рассказала, что "на всех международных и судебных инстанциях" дала показания по многим вопросам.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко в четверг внес в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
Генпрокурор Луценко сегодня заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.