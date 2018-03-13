Савченко просить СБУ виклик на допит вручити їй особисто

КИЇВ. 13 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко просить СБУ особисто вручити їй повістку про виклик на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, а не запрошувати через ЗМІ. Відповідне звернення до голови СБУ Василя Грицака на бланку народного депутата вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.