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Савченко просить СБУ виклик на допит вручити їй особисто

Савченко просить СБУ виклик на допит вручити їй особисто

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко просить СБУ особисто вручити їй повістку про виклик на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, а не запрошувати через ЗМІ. Відповідне звернення до голови СБУ Василя Грицака на бланку народного депутата вона оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У випадку наявності наміру проведення за моєю участю слідчих дій, прошу передати мені наручно виклик на допит в якості свідка до Служби безпеки україни, після чого у встановлений законом України триденний термін, згідно ст.135 КПК України, я прибуду на допит до СБУ", - написала Н.Савченко.

При цьому вона висловила В.Грицаку докір з приводу того, що її викликають на допит відразу 13-го та 15 березня.

"З 12 по 16 березня 2018 року я перебуваю із запланованою робочою поїздкою до Європейського Парламенту у Страсбурзі, де проходять парламентські сесії ЄС. Про зазначений виїзд я надала офіційне повідомлення в Перший відділ апарату Верховної Ради україни, у встановлений законом спосіб. Таким чином, вказана інформація мною не приховувалася, отже була доступна Вашим підлеглим", - зазначила Н.Савченко.

На її думку, виклик на допит у вказані вище дати "свідчить про бажання звинуватити мене у неявці на допит двічі, тобто створення відповідного інформаційного приводу".

Нагадаємо, Н.Савченко була присутня на судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, якого затримали поблизу Майорська з великою кількістю зброї, і просила суд дозволити їй взяти підозрюваного на поруки.

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