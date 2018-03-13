Савченко просит СБУ вызов на допрос вручить ей лично

КИЕВ. 13 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко просит СБУ лично вручить ей повестку о вызове на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, а не приглашать через СМИ. Соответствующее обращение к председателю СБУ Василию Грицаку на бланке народного депутата она обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.