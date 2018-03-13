Савченко просит СБУ вызов на допрос вручить ей лично
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко просит СБУ лично вручить ей повестку о вызове на допрос по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, а не приглашать через СМИ. Соответствующее обращение к председателю СБУ Василию Грицаку на бланке народного депутата она обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В случае наличия намерения проведения с моим участием следственных действий, прошу передать мне на руки вызов на допрос в качестве свидетеля в Службу безопасности Украины, после чего в установленный законом Украины трехдневный срок, согласно ст.135 УПК Украины, я приду на допрос в СБУ", - написала Н.Савченко.
При этом она выразила В.Грицаку упрек по поводу того, что ее вызывают на допрос сразу 13-го и 15 марта.
"С 12 по 16 марта 2018 года я нахожусь с запланированной рабочей поездкой в Европейский парламент в Страсбурге, где проходят парламентские сессии ЕС. Об указанном выезде я предоставила официальное сообщение в Первый отдел аппарата Верховной Рады Украины, в установленный законом способ. Таким образом, указанная информация мной не скрывалась, следовательно была доступна Вашим подчиненным", - отметила Н.Савченко.
По ее мнению, вызов на допрос в указанные выше даты "свидетельствует о желании обвинить меня в неявке на допрос дважды, то есть создания соответствующего информационного повода".
Напомним, Н.Савченко присутствовала на судебном заседании по избранию меры пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, которого задержали возле Майорска с большим количеством оружия, и просила суд разрешить ей взять подозреваемого на поруки.