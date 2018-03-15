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Савченко прокоментувала інформацію про наявність зброї в її сумці

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко на питання, чи була в неї в сумці зброя, порадила журналістам читати більше книжок. Про це вона заявила в кулуарах Верховної Ради України, передає УНН.

"Ви читали Рея Бредбері? А Річарда Баха? А Тараса Григоровича Шевченка? Не читали? Ну то читайте більше", - відповіла Савченко на питання журналіста "Чи правда, що у неї в сумці була граната та пістолети?".

Крім того, Савченко прокоментувала інформацію про те, що її вивели з залу засідань ВР народні депутати.

"Ніхто мене не виводив. Я прийшла в ВР, щоб отримати зарплату. Бо якщо народного депутата не було на місці, то йому не зараховується зарплата. Я прийшла в Раду, посиділа, послухала, що там розглядають, потім ранкове засідання закінчилось, я вийшла з зали. Почалось вечірнє засідання, я зайшли в залу, щоб отримувати зарплату, посиділа і знову вийшла", - повідомила Савченко.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор України Юрій Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат України Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

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