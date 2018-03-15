Савченко прокомментировала информацию о наличии оружия в ее сумке
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко на вопрос, было ли у нее в сумке оружие, посоветовала журналистам читать больше книг. Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передает УНН.
"Вы читали Рэя Брэдбери? А Ричарда Баха? А Тараса Григорьевича Шевченко? Не читали? Ну, читайте больше", - ответила Савченко на вопрос журналиста, правда ли, что у нее в сумке была граната и пистолеты.
Кроме того, Савченко прокомментировала информацию о том, что ее вывели из зала заседаний ВР народные депутаты.
"Никто меня не выводил. Я пришла в ВР, чтобы получить зарплату. Потому что если народного депутата не было на месте, то ему не засчитывается зарплата. Я пришла в Раду, посидела, послушала, что там рассматривают, потом утреннее заседание закончилось, я вышла из зала. Началось вечернее заседание, я зашли в зал, чтобы получать зарплату, посидела и снова вышла", - сообщила Савченко.
Напомним, ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Украины Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.