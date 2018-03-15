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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 37406 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 42470 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Савченко прокомментировала информацию о наличии оружия в ее сумке

Савченко прокомментировала информацию о наличии оружия в ее сумке

Киев  •  УНН

 • 21233 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Народный депутат Украины Надежда Савченко на вопрос, было ли у нее в сумке оружие, посоветовала журналистам читать больше книг. Об этом она заявила в кулуарах Верховной Рады Украины, передает УНН.

"Вы читали Рэя Брэдбери? А Ричарда Баха? А Тараса Григорьевича Шевченко? Не читали? Ну, читайте больше", - ответила Савченко на вопрос журналиста, правда ли, что у нее в сумке была граната и пистолеты.

Кроме того, Савченко прокомментировала информацию о том, что ее вывели из зала заседаний ВР народные депутаты.

"Никто меня не выводил. Я пришла в ВР, чтобы получить зарплату. Потому что если народного депутата не было на месте, то ему не засчитывается зарплата. Я пришла в Раду, посидела, послушала, что там рассматривают, потом утреннее заседание закончилось, я вышла из зала. Началось вечернее заседание, я зашли в зал, чтобы получать зарплату, посидела и снова вышла", - сообщила Савченко.

Напомним, ранее Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что народный депутат Украины Надежда Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

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