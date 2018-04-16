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Савченко поновила безстрокове голодування

Савченко поновила безстрокове голодування

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Народний депутат України Надія Савченко сьогодні з 10:00 поновила безстрокове голодування. Про це розповів УНН її адвокат Олег Соловей.

“Вона написала за яву про те, що поновила голодування з сьогоднішнього дня безстроково. Вона вважає, що у зв’язку з тим, що домовлялися на три дні з експертами, що вона поновлює приймати їжу, і сьогодні повинна була продовжитися ця експертиза”, — зазначив адвокат.

Н.Савченко вважає, за словами О.Солов’я, що протягом трьох днів, коли вона вживала їжу, буде достатньо для того, щоб все було добре для проходження поліграфа.

Савченко 13 квітня вирішила перервати голодування для перевірки на поліграфі.

Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.

Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.

У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Суд заарештував Савченко до 20 травня.

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