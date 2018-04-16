Савченко возобновила бессрочную голодовку

"Она написала заявление о том, что возобновила голодовку с сегодняшнего дня бессрочно. Она считает, что в связи с тем, что договаривались на три дня с экспертами, что она возобновляет прием пищи, и сегодня должна была продолжиться эта экспертиза", - отметил адвокат.

Н.Савченко считает, по словам О.Соловья, что в течение трех дней, когда она принимала пищу, будет достаточно для того, чтобы все было хорошо для прохождения полиграфа.

Савченко 13 апреля решила прервать голодовку для проверки на полиграфе.

Как сообщал УНН, Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.