Савченко може пройти поліграф завтра - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні не відбудеться експертиза на поліграфі за участю народного депутата України Надії Савченко. Не виключено, що вона буде проведена завтра. Про це розповів УНН адвокат Савченко Олег Соловей.
"Сьогодні її не буде (експертизи на поліграфі за участю Н.Савченко – ред.). Попередньо (відбудеться – ред.) завтра. Її перенесли експерти КНДІ (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз – ред.). Нам не озвучили (у зв’язку з чим перенесли – ред.). Просто попередили слідство, а слідство відповідно попередило адвокатів", - сказав адвокат.
За його словами, Савченко також не знала про те, що експертизу перенесли.
Соловей не виключив, що експертиза може відбутися завтра, починаючи з 9 години. "Але час нам поки що ніхто не озвучував", - додав захисник.
Нагадаємо, раніше адвокат Соловей повідомляв, що 16 квітня продовжиться проходження Савченко поліграфу.
Савченко 13 квітня вирішила перервати голодування для перевірки на поліграфі.
Як повідомляв УНН, Надія Савченко 23 березня оголосила голодування.
Верховна Рада позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Суд заарештував Савченко до 20 травня.