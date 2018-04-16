Савченко может пройти полиграф завтра - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня не состоится экспертиза на полиграфе с участием народного депутата Украины Надежды Савченко. Не исключено, что она будет проведена завтра. Об этом рассказал УНН адвокат Савченко Олег Соловей.
"Сегодня ее не будет (экспертизы на полиграфе при участии Н.Савченко - ред.). Предварительно (состоится - ред.) завтра. Ее перенесли эксперты КНДИ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз - ред.). Нам не озвучили (в связи с чем перенесли - ред.). Просто предупредили следствие, а следствие предупредило адвокатов", - сказал адвокат.
По его словам, Савченко также не знала о том, что экспертизу перенесли.
Соловей не исключил, что экспертиза может произойти завтра, начиная с 9:00. "Но время нам пока никто не озвучивал", - добавил защитник.
Напомним, ранее адвокат Соловей сообщал, что 16 апреля продолжится прохождение Савченко полиграфа.
Савченко 13 апреля решила прервать голодовку для проверки на полиграфе.
Как сообщал УНН, Надежда Савченко 23 марта объявила голодовку.
Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Суд арестовал Савченко до 20 мая.