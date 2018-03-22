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Савченко хочуть призначити судову психіатричну експертизу

Савченко хочуть призначити судову психіатричну експертизу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. В переліку першочергових слідчих дій, які заплановані на сьогодні, пунктом 8 стоїть призначення судової психіатричної експертизи Надії Савченко. Про це під час засідання парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Я не підтримую широкомасштабну розгорнуту кампанію оголосити Савченко психічно нездоровою людиною. Думаю, що це один із методів захисту, для уникнення передбаченої законом кримінальної відповідальності... Можу сказати, що в переліку першочергових слідчих дій, які заплановані на сьогодні, пунктом 8 стоїть призначення судової психіатричної експертизи. Це зніме всі питання і нарешті припинить прикривати злочинний умисел і підготовку до теракту”, — підкреслив Ю.Луценко.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Генпрокурор Луценко заявив, що є незаперечні докази того, що народний депутат Надія Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.

Сьогодні, 22 березня, регламентний комітет парламенту прийняв рішення підтримати подання Генпрокурора щодо притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

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