Саудівське МЗС вважає звинувачення кронпринца Сенатом США втручанням у справи Ер-Ріяда
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Саудівська Аравія вважає прийняті в четвер американськими сенаторами резолюції втручанням у справи королівства і відкидає звинувачення у відповідальності наслідного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда за вбивство журналіста Джамаля Хашоґджі. Про це в неділю заявило міністерство закордонних справ Саудівської Аравії, інформує УНН.
“Саудівська Аравія відкидає висловлену нещодавно Сенатом США позицію, яка спирається на необгрунтовані претензії і затвердження і являє собою кричуще втручання у внутрішні справи королівства, підриваючи його регіональний і міжнародний статус, — наводить заяву відомства Саудівське агентство друку. — Ер-Ріяд підтверджує свою прихильність подальшому розвитку відносин зі Сполученими Штатами, проте висловлює стурбованість з приводу (таких) позицій”.
У четвер Сенат США прийняв дві резолюції, в яких поклав на кронпринца відповідальність за вбивство саудівського журналіста Хашоґджі, а також зажадав від виконавчої гілки влади США припинити підтримку військової операції Ер-Ріяда в Ємені. Резолюції Конгресу носять суто декларативний характер.
Раніше президент США Дональд Трамп підкреслив, що Вашингтон має намір залишатися надійним партнером Ер-Ріяда, незважаючи на ситуацію, викликану вбивством саудівського журналіста.