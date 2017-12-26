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Саудівська Аравія звільнила 23 затриманих в обмін на їхні статки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Саудівська Аравія випустила 23 із близько 200 осіб, які були затримані з листопада через звинувачення у корупції після того, як вони уклали угоду з урядом, передає УНН з посиланням на Reuters.

Саудівська Аравія звільнила 23 затриманих в обмін на їхні статки

У доповіді не вказано, кого саме мають звільнити зі членів королівської родини, бізнесменів та чиновників, затриманих внаслідок масштабної антикорупційної кампанії, яку очолив принц Мухаммед бен Салман.

З початку листопада підозрюваних тримали в розкішному готелі “Ріц Карлтон” в Ер Ріяді та запропонували передати майно та кошти в обмін на свободу.

За інформацією видання, в найближчі дні буде звільнено більше затриманих, і найближчим часом розпочнеться судове провадження у справі осіб, які продовжують заперечувати звинувачення проти них.

Влада Саудівської Аравії розглядає такі домовленості не як шантаж, а як зобов’язання відшкодовувати нелегально здобуті гроші, незаконно отримані від світового виробника нафти протягом десятиліть.

Нагадаємо, Влада Саудівської Аравії за останні кілька днів звільнила з-під варти не менше двох десятків людей, серед яких колишній міністр фінансів і один із членів керівництва державної нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco Ібрагім Абдель Азіз аль-Ассаф.

Як повідомляв УНН, у ніч на 5 листопада Вищий комітет щодо боротьби з корупцією на чолі з наслідним принцом Мухаммедом бен Сальманом затримав і помістив під варту в готель в Ер-Ріяді десятки членів королівської сім’ї, держслужбовців і підприємців, звинувативши їх в фінансових і посадових злочинах. За інформацією прокуратури, допитані були приблизно 200 чоловік. Як заявив кронпринц в інтерв’ю газеті The New York Times, 95% з обвинувачених погодилися на угоду, передавши частину своїх активів владі в обмін на звільнення.

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