Саудовская Аравия освободила 23 задержанных в обмен на их состояние

В докладе не указано, кого именно должны освободить из членов королевской семьи, бизнесменов и чиновников, задержанных в результате масштабной антикоррупционной кампании, которую возглавил принц Мухаммед бен Салман.

С начала ноября подозреваемых держали в роскошном отеле "Риц Карлтон" в Эр Рияде и предложили передать имущество и средства в обмен на свободу.

По информации издания, в ближайшие дни будет уволено более задержанных и в ближайшее время начнется судебное разбирательство по делу лиц, которые продолжают отрицать обвинения против них.

Власти Саудовской Аравии рассматривает такие договоренности не как шантаж, а как обязательство возмещать нелегально полученные деньги, незаконно полученные от мирового производителя нефти в течение десятилетий.

Напомним, власти Саудовской Аравии за последние несколько дней освободили из-под стражи не менее двух десятков человек, среди которых бывший министр финансов и один из членов руководства государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф.

Как сообщал УНН, в ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в отель в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошены приблизительно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов власти в обмен на освобождение.