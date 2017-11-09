Саудівська Аравія утримує екс-прем'єра Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Саудівська Аравія насильно утримує в країні колишнього прем'єр-міністра Лівану Саада Харірі. Про це пише Reuters з посиланням на декількох високопоставлених ліванських чиновників, передає УНН.
За словами одного з них, влада Саудівської Аравії "наказала" Харірі піти у відставку і помістила його під домашній арешт. Ще одне джерело агентства повідомило, що королівство контролює і обмежує пересування колишнього міністра.
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Раніше Харірі, перебуваючи з візитом в Саудівській Аравії, заявив що йде у відставку через побоювання бути вбитим.
Нагадаємо, Саудівська Аравія заявила, що розцінює атаки ліванської воєнізованої організації "Хезболла" як оголошення війни.