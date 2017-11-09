Саудовская Аравия удерживает экс-премьера Ливана

По словам одного из них, власти Саудовской Аравии "приказали" Харири уйти в отставку и поместили его под домашний арест. Еще один источник агентства сообщил, что королевство контролирует и ограничивает передвижение бывшего министра.

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Ранее Харири, находясь с визитом в Саудовской Аравии, заявил, что уходит в отставку из-за опасений быть убитым.

Напомним, Саудовская Аравия заявила, что расценивает атаки ливанской военизированной организации "Хезболла" как объявление войны.