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Саудівська Аравія: осколки балістичної ракети, яку перехопили над нафтовим регіоном, поранили двох дітей

Київ • УНН

 • 22358 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Атака балістичною ракетою, націлена на багатий нафтою східний регіон Саудівської Аравії, була перехоплена в суботу, говориться в заяві саудівських державних ЗМІ. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Ракета була перехоплена над містом Даммам, відповідно до джерела.

Осколок ракети розлетівся по околицях передмістя Даммама, поранивши двох саудівських дітей, а 14 житлових будинків отримали легкі ушкодження, повідомило саудівське державне інформаційне агентство SPA з посиланням на заяву міністерства оборони.

Доповнення

Східна Саудівська Аравія є джерелом значної нафтової інфраструктури, яка раніше піддавалася атакам з повітря. Напад у вересні 2019 року на два заводи Aramco на сході країни тимчасово зупинив видобуток нафти в половині країни.

Єменські хусити, які регулярно запускають по королівству дрони і ракети, взяли на себе відповідальність за кілька атак на саудівські нафтові об'єкти в минулому.

Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії вторглася в Ємен в 2015 році, підтримавши сили поваленого уряду президента Абд-Раббі Мансура Хаді, які борються з хуситами.

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