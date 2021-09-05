Саудівська Аравія: осколки балістичної ракети, яку перехопили над нафтовим регіоном, поранили двох дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Атака балістичною ракетою, націлена на багатий нафтою східний регіон Саудівської Аравії, була перехоплена в суботу, говориться в заяві саудівських державних ЗМІ. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Ракета була перехоплена над містом Даммам, відповідно до джерела.
Осколок ракети розлетівся по околицях передмістя Даммама, поранивши двох саудівських дітей, а 14 житлових будинків отримали легкі ушкодження, повідомило саудівське державне інформаційне агентство SPA з посиланням на заяву міністерства оборони.
Доповнення
Східна Саудівська Аравія є джерелом значної нафтової інфраструктури, яка раніше піддавалася атакам з повітря. Напад у вересні 2019 року на два заводи Aramco на сході країни тимчасово зупинив видобуток нафти в половині країни.
Єменські хусити, які регулярно запускають по королівству дрони і ракети, взяли на себе відповідальність за кілька атак на саудівські нафтові об'єкти в минулому.
Військова коаліція під керівництвом Саудівської Аравії вторглася в Ємен в 2015 році, підтримавши сили поваленого уряду президента Абд-Раббі Мансура Хаді, які борються з хуситами.