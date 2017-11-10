Саудівська Аравія нанесла авіаудари по Ємену
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала повітряного удару по столиці Ємену місту Сана, повідомляє телеканал France 24, передає УНН.
Зазначається, що удари були націлені на міністерство оборони Ємену. Свідки зазначають, що літаки продовжували курсувати в небі після ударів.
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Про жертви на цей момент не повідомлялося.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії ПРО перехопили запущену з території Ємену ракету.
Як повідомляв раніше УНН, Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок заявив, що Ємену загрожує найбільший масовий голод за останні десятиліття, якщо очолювана Саудівською Аравією коаліція не дозволить доставляти гуманітарну допомогу в Ємен.