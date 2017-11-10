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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33667 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54347 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62831 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66501 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57395 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 96870 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100550 просмотра

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Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

Киев  •  УНН

 • 17618 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушный удар по столице Йемена городу Сана, сообщает телеканал France 24, передает УНН.

Отмечается, что удары были нацелены на министерство обороны Йемена. Свидетели отмечают, что самолеты продолжали курсировать в небе после ударов.

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О жертвах на данный момент не сообщается.

Напомним, в Саудовской Аравии О перехватили запущенную с территории Йемена ракету.

Как сообщал ранее УНН, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемену грозит самый массовый голод в последние десятилетия , если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.

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