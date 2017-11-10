Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену

Отмечается, что удары были нацелены на министерство обороны Йемена. Свидетели отмечают, что самолеты продолжали курсировать в небе после ударов.

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О жертвах на данный момент не сообщается.

Напомним, в Саудовской Аравии О перехватили запущенную с территории Йемена ракету.

Как сообщал ранее УНН, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемену грозит самый массовый голод в последние десятилетия , если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.