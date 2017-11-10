Саудовская Аравия нанесла авиаудары по Йемену
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушный удар по столице Йемена городу Сана, сообщает телеканал France 24, передает УНН.
Отмечается, что удары были нацелены на министерство обороны Йемена. Свидетели отмечают, что самолеты продолжали курсировать в небе после ударов.
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О жертвах на данный момент не сообщается.
Напомним, в Саудовской Аравии О перехватили запущенную с территории Йемена ракету.
Как сообщал ранее УНН, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что Йемену грозит самый массовый голод в последние десятилетия , если возглавляемая Саудовской Аравией коалиция не позволит доставлять гуманитарную помощь в Йемен.