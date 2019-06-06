Саудівська Аравія могла прискорити розвиток ракетної програми завдяки Китаю - CNN

За інформацією телеканалу, останнім часом Ер-Ріяд міг зробити кілька покупок у Китаю, завдяки чому нібито розширив свою ракетну інфраструктуру і поліпшив технології. CNN стверджує, що адміністрація президента США Дональда Трампа знала про активізацію балістичної ракетної програми Саудівської Аравії, проте не доповідала про це членам Конгресу, чим викликала невдоволення у представників Демократичної партії.

Телеканал наголошує, що американська розвідка не змогла встановити точні цілі Ер-Ріяда. При цьому, на думку джерел CNN, такі дії з боку королівства можуть означати його прагнення набути в майбутньому ядерну боєголовку. На підтвердження своєї позиції телеканал наводить заяву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, який в 2018 році заявив про те, що "в разі, якщо Іран розробить ядерну бомбу, (Ер-Ріяд) якомога швидше наслідуватиме його приклад".

У той же час представники Держдепартаменту у відповідь на запит CNN нагадали, що Саудівська Аравія залишається учасником Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). За їх словами, Ер-Ріяд залишається прихильним зобов'язанням не набувати ядерної зброї, а влада США за мету вважають домогтися того, щоб "на Близькому Сході не було зброї масового ураження і систем для його доставки".

Нагадаємо, раніше видання Bloomberg повідомило, що представники Збройних сил Венесуели навчають членів колумбійської ліворадикального повстанського угруповання "Армія національного звільнення" (АНО) користуватись російськими переносними зенітними ракетними комплексами (ПЗРК) "Ігла-С".