"Саратовські авіалінії" призупинили польоти на Ан-148 після катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Авіакомпанія "Саратовські авіалінії" прийняла рішення про тимчасове призупинення польотів на Ан-148 після катастрофи. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
“Керівництвом авіакомпанії „Саратовські авіалінії“ прийнято рішення про тимчасове призупинення польотів на ПС Ан-148. Заздалегідь приносимо вибачення за коригування в розкладі авіарейсів”, - сказано в повідомленні.
Відзначається, що “Саратовські авіалінії” мають в своєму повітряному парку шість літаків АН-148-100.
Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом “Москва — Орськ” розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту “Домодєдово”. Загинули всі, хто перебував на борту, — 65 пасажирів і шість членів екіпажу.