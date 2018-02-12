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"Саратовські авіалінії" призупинили польоти на Ан-148 після катастрофи

"Саратовські авіалінії" призупинили польоти на Ан-148 після катастрофи

Київ • УНН

 • 9609 перегляди

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Авіакомпанія "Саратовські авіалінії" прийняла рішення про тимчасове призупинення польотів на Ан-148 після катастрофи. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

“Керівництвом авіакомпанії „Саратовські авіалінії“ прийнято рішення про тимчасове призупинення польотів на ПС Ан-148. Заздалегідь приносимо вибачення за коригування в розкладі авіарейсів”, - сказано в повідомленні.

Відзначається, що “Саратовські авіалінії” мають в своєму повітряному парку шість літаків АН-148-100.

Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом “Москва — Орськ” розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту “Домодєдово”. Загинули всі, хто перебував на борту, — 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

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