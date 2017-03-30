САП збирає докази для складання обвинувального акту Р.Насірову – Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура відмовила захисту тимчасово відстороненого голови ДФС Романа Насірова у задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“До нас надходила скарга, клопотання про закриття провадження адвоката Насірова. Дане клопотання було розглянуте, у його задоволенні було відмовлено”, — сказав Н.Холодницький.
За його словами, у клопотанні не було наведено жодних даних, які б свідчили про необхідність закриття кримінального провадження проти Р.Насірова.
"Ми збираємо докази для складання обвинувального акту. Сторона захисту вправі по закону подати свої заперечення і свої контраргументи, які ми обов’язково будемо враховувати. Поки що таких аргументів вони нам не надали", - сказав Н.Холодницький.
Нагадаємо, Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру.
Він підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.