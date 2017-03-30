САП собирает доказательства для составления обвинительного акта Р.Насирову - Н.Холодницкий

“К нам поступала жалоба, ходатайство о прекращении производства адвоката Насирова. Данное ходатайство было рассмотрено, в его удовлетворении было отказано”, — сказал Н.Холодницкий.

По его словам, в ходатайстве не было приведено никаких данных, которые бы свидетельствовали о необходимости закрытия уголовного производства против Р.Насирова.

“Мы собираем доказательства для составления обвинительного акта. Сторона защиты вправе по закону подать свои возражения и свои контраргументы, которые мы обязательно будем учитывать. Пока таких аргументов они нам не предоставили”, — сказал Н.Холодницький.

Напомним, Р.Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога, который за него внесла жена.