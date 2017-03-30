САП: зараз вирішується, хто буде розслідувати справу голови Солом'янського суду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Стосовно голови Солом’янського районного суду відкрито кримінальне провадження, наразі визначається питання підслідності. Про це журналістам заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“Як стало відомо зі ЗМІ, на підставі звернення народних депутатів було зареєстровано провадження по голові Солом’янського районного суду. Зараз вирішується питання про визначення підслідності”, — сказав Н.Холодницький.
За його словами, “є питання” щодо підслідності цього провадження НАБУ.
Як повідомляв УНН, НАБУ почало кримінальне провадження стосовно голови Солом’янського суду Людмили Шереметьєвої, яка самоусунулася від своїх обов’язків у справі Романа Насірова і розпустила суд, заблокувавши обрання йому запобіжного заходу.