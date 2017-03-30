САП: сейчас решается, кто будет расследовать дело председателя Соломенского суда

“Как стало известно из СМИ, на основании обращения народных депутатов было зарегистрировано производство относительно головы Соломенского районного суда. Сейчас решается вопрос об определении подследственности”, — сказал Н.Холодницкий.

По его словам, “есть вопросы” относительно подследственности этого производства НАБУ.

Как сообщал УНН, НАБУ начало уголовное производство в отношении председателя Соломенского суда Людмилы Шереметьевой, которая самоустранилась от своих обязанностей в деле Романа Насирова и распустила суд, заблокировав избрании ему меры пресечения.