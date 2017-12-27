САП закрила справи щодо Довгого через недостатність доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього секретаря Київради Олеся Довгого через недостатність доказів. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.
"Холодницький підписав постанову про закриття провадження через відсутність достатньої кількості доказів", - сказали у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, О.Довгому 22 вересня вручили повідомлення про підозру.
Народний депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови — секретаря Київської міської ради.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Довгий не прийшов на допит в САП, бо зламав ногу
У результаті цього, за даними прокуратури, незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду — заказника місцевого значення “Острів Жуків” загальною площею 44,25 га, чим завдано державним інтересам збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.