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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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САП закрила справи щодо Довгого через недостатність доказів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо колишнього секретаря Київради Олеся Довгого через недостатність доказів. Про це УНН повідомили у Генеральній прокуратурі України.

САП закрила справи щодо Довгого через недостатність доказів

"Холодницький підписав постанову про закриття провадження через відсутність достатньої кількості доказів", - сказали у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, О.Довгому 22 вересня вручили повідомлення про підозру.

Народний депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови — секретаря Київської міської ради.

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У результаті цього, за даними прокуратури, незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду — заказника місцевого значення “Острів Жуків” загальною площею 44,25 га, чим завдано державним інтересам збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.

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