САП закрыла дела относительно Довгого из-за недостаточности доказательств

"Холодницкий подписал постановление о закрытии производства из-за отсутствия достаточного количества доказательств", - сказали в Генпрокуратуре.

Напомним, Довгому 22 сентября вручили уведомление о подозрении.

Народный депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета.

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В результате этого, по данным прокуратуры, незаконно передано в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.